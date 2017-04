Aparece morto na prisión de Teixeiro José Ramón Vega, o asasino do exboxeador Roberto Larralde

José Ramón Vega, autor do asasinato do exboxeador Roberto Larralde, foi atopado esta mañá morto na súa cela da prisión de Teixeiro (A Coruña) por causas que aínda se descoñecen, segundo as edicións dixitais de varios medios de comunicación.

O asasino do boxeador Roberto Larralde | Fonte: lavozdigital.es

Veiga, a quen se deberá practicar a autopsia para esclarecer o motivo do seu falecemento, cumpría condena no penal galego despois de que a Audiencia Provincial de León impuxeralle 20 anos ao consideralo autor material dun delito de asasinato con aleivosía e co agravante de recibir unha recompensa polo mesmo, e outro ano máis por tenencia ilícita de armas.

O xurado considerou probado que José Ramón Vega foi o autor material do disparo que acabou coa vida do exboxeador por encargo do empresario Julio López a cambio de diñeiro. O empresario iniciara meses antes do asasinato unha relación sentimental con Miriam Caballero, esposa de Roberto Larralde, quen tamén foi declarada culpable.