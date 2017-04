(AM)Investigan a morte dun home nun garaxe en Ponte Caldelas (Pontevedra)

As forzas da orde están a investigar a morte dun home dentro do seu coche, no garaxe da súa vivenda, no municipio pontevedrés de Ponte Caldelas.

Segundo os datos do 112, os feitos tiveron lugar no lugar de Contixe, na parroquia de Tourón. Foi un dos fillos do falecido o que chamou ao 112 sobre as 21,10 horas do mércores para avisar de que o garaxe estaba cheo de fume e de que o seu pai estaba no interior do vehículo.

Ante esta situación, a central de emerxencias alertou ao 112, á Garda Civil e aos Bombeiros do Morrazo, que se encargaron de ventilar o garaxe. A continuación, entraron os efectivos sanitarios, que certificaron a morte do home.

Respecto diso, fontes dos Bombeiros aseguraron a Europa Press que os niveis de monóxido de carbono eran altos e a Garda Civil ratificou que se trata dun suicidio.