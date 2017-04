Como desfrutar dos parques naturais de Galicia

Queres desfrutar esta Semana Santa da natureza do país. Son 50 as rutas que existen nos seis parques naturais da comunidade, a través das cales se pode descubrir a súa paisaxe, a súa flora e a súa fauna.

A Reserva Gerês-Xurés, en Galícia | Fonte: Europa Press

A Xunta acaba de publicar folletos informativos coas características dos itinerarios, o nivel de dificultade e o tempo estimado de duración do percorrido.

En canto ao complexo dunar de Corrubedo e a lagoa de Carregal e Vixán, ofrece cinco camiños de dificultade baixa; mentres O Invernadeiro expón seis itinerarios circulares de entre oito e 22 quilómetros. No monte Aloia e nas Fragas do Eume son oito as rutas, respectivamente, catro delas circulares e catro lineais.

Na Serra Enciña da Lastra os percorridos dispoñibles son nove, tantas como miradoiros; e no Xurés, o parque nacional máis grande de Galicia e que conecta co Gerês luso, 11 rutas serven para descubrir a súa riqueza natural e paisaxística.