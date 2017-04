Galicia, entre as comunidades onde decrecen as licenzas de golf en 2016

A comunidade galega sitúase entre o catro autonomías españolas que acumularon un decrecimiento das licenzas de golf en 2016 pero que é inferior ao que rexistra a media nacional. En concreto, en Galicia caeron un 1,1 por cento, fronte ao 1,5 por cento estatal.

Golfista nun campo de golf | Fonte: Europa Press

Así, se durante 2015 todas as comunidades autónomas rexistraron números vermellos no apartado de licenzas, en 2016 tres terminaron en positivo e outro tres en situación de equilibrio técnico.

A que máis licenzas sumou en 2016 é Murcia, que se sitúa en 5.437 cunha subida do 1,2 por cento. Baleares, con 6.865 licenzas e unha subida do 0,1 por cento, e Estremadura, con 2.348 e 0,1 por cento de incremento, tamén experimentaron un lixeiro repunte, segundo datos da Real Federación Española de Golf.

No que se refire a as perdas, atenuadas respecto de anos anteriores, Comunidade Valenciana e Baleares son as mellor paradas, con decrecimientos dun (0%) e catro (0%) licenzas, respectivamente, cifras que se poden considerar como equilibrio con respecto a 2015.

Así mesmo, sitúanse por baixo da media nacional (1,5%) de decrecimiento Navarra (-0,4%), Andalucía (-0,4%), Madrid (-1,1%) e Galicia (-1,1%).

No polo oposto, perderon en 2016 por encima da media Cantabria (1,6%), Ceuta (1,9%), País Vasco (2,6%), Canarias (2,9%), Castela e León (3,2%), Asturias (3,4%), Cataluña (3,6%), A Rioxa (3,6%), Castela A Mancha (3,8%) e Melilla (4,8%).