A Coruña acolle o venres un concerto do mítico guitarrista de Scorpions Uli Jon Roth

A coruñesa sala Le Club Directo acollerá o venres un concerto do mítico guitarrista de Scorpions Uli Jon Roth, que actúa en solitario desde 1978.

Será no marco do ciclo SON Estrella Galicia, como indicou a través dun comunicado, ás 22,00 horas; e as entradas oscilan entre os 18 e os 22 euros.

Como recoñecido fundador de Scorpions, Roth alcanzou a fama como compositor e guitarrista, e aos seus 62 anos é "unha das grandes figuras do rock máis veneradas".