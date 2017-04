TURISMO.- A Xunta instala catro planisferios nas illas atlánticas para seguir impulsando o turismo astronómico

A Xunta instalou catro cartas estelares nas illas atlánticas (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada) para facilitar e promover a contemplación e interpretación do ceo nocturno, a fin de impulsar o turismo astronómico.

Planisferio en Cíes | Fonte: Europa Press

Diso deu conta o Goberno galego a través dun comunicado, no que lembrou que o Parque Nacional das Illas Atlánticas foi acreditado pola Unesco co distintivo 'Starlight' pola calidade do seu ceo e o alto grao de conservación e protección da contorna.

Concretamente, os planisferios atópanse no Alto da Campá, en Cíes; na zona de Caniveliñas, en Ons; en Punta Fradiño, en Cortegada; e na Aldea de Sálvora. Agora, a contemplación das estrelas pode realizarse a calquera hora e día do ano.