Os galegos custean a residencia do presidente do TSXG

A residencia de Miguel Ángel Cadenas, o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está financiada e costeada co diñeiro público de todos os galegos. Miguel Ángel Cadenas reside no Pazo de Xustiza que a Xunta ten na Coruña.



Non é o único que ten este privilexio. Os gobernos de Andalucía e Canarias tamén continúan a día de hoxe custeando as vivendas nas que residen os presidentes dos seus tribunais superiores de xustiza. Existe un cuarto caso, o de Castela-La Mancha, no que o presidente reside nun edificio propiedade do Ministerio de Xustiza ao non transferirse aínda as competencias a esta comunidade.



Curiosamente, esta alta instancia xudicial é a competente para investigar e no seu caso axuizar casos que poidan afectar a altos cargos deses executivos que pagan as súas residencias e a parlamentarios autonómicos por gozar estes de aforamiento.



Segundo publica o xornal El Independiente, o caso máis rechamante é o de Andalucía. "O Goberno de Susana Díaz destina mensualmente 1.300 euros a sufragar o custo do aluguer da vivenda granadina na que reside Lorenzo do Río, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía (TSJA) desde outubro de 2010 e ata entón á fronte da Audiencia de Cádiz. Non só abona a renda, tamén os impostos derivados deses pagos para evitar continxencias fiscais", apunta.



Miguel Ángel Cadenas, presidente do TSXG | Fonte: EP