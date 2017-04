Máis do 85% das empresas galegas con máis de 10 traballadores empregan software libre, segundo a Xunta

Máis do 85 por cento das empresas con 10 ou máis traballadores e a metade das microempresas galegas empregan software libre, mentres as medianas e grandes empresas galegas superan a media estatal no seu uso.

Son datos do Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia, adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que revelan que esta última tipoloxía de empresas sitúa a Galicia no noveno posto do ranking estatal, por diante de comunidades como Madrid, Cataluña e Euskadi.

Entre a información achegada pola Xunta nun comunicado remitido aos medios destaca que as aplicacións libres con maior implantación no tecido empresarial galego son os navegadores de Internet e as aplicacións ofimáticas libres.