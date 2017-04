A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, publicou nas redes sociais un vídeo co que agradece a "confianza" depositada nela cando se cumpre un ano da súa chegada ao cargo.

Carmen Santos, secretaria xeral de Podemos Galicia | Fonte: Europa Press

Deste período "intenso", destacou o feito de que os diferentes procesos electorais permitiron que "unha chea de xente do común" estea hoxe nas institucións, e coa vista posta no futuro apelou a seguir traballando para lograr "un cambio de goberno" tanto en Galicia como no Estado.

"Deixarémonos a pel por seguir sendo útiles", continuou, antes de dar por feito que "o cambio chegará" porque os actuais resultados, "tendo todo en contra", así o evidencian.

En paralelo, o seu equipo avanzou que a modo de conmemoración do primeiro ano de Carmen Santos á fronte de Podemos Galicia, o próximo día 17 haberá "un evento festivo" e de "avaliación do traballo realizado" pola formación neste tempo.

Tamén o Consello Cidadán Autonómico (CCA) cumpre o seu primeiro aniversario no medio dunha forte división, pois nel conviven dúas posicións enfrontadas: os afíns á secretaria xeral e os "críticos" coa súa xestión.