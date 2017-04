Desfiles de recoñecidos deseñadores e creadores noveis no recinto da XXVII Mostra do Encaixe de Camariñas

Os desfiles dos recoñecidos deseñadores e de creadores noveis lograron este xoves encher o recinto que acolle a XXVII edición da Mostra do Encaixe de Camariñas (A Coruña).

Vestido de noiva de Devota&Lomba | Fonte: Europa Press

Diso informou a organización a través dun comunicado, no que precisou que ademais dos pases das grandes firmas, nesta xornada incorporáronse os deseños das delegacións estranxeiras con aplicacións de encaixe.

Tamén comezaron os desfiles do Concurso de Deseñadores Noveis, cunha trintena de participantes chegados de diferentes puntos de España, con propostas "para todos os estilos e gustos". Así mesmo, puidéronse ver os quimonos da xaponesa Noriko Hashizume, que locen encaixe de Camariñas.

Desfiles de vestidos de noiva e coleccións de festa e rúa combináronse cunha mesa redonda sobre a situación do encaixe, con expertos de distintos países.

Por outra banda, a xerente do Centro Galego de Artesanía, Elena Fabeiro, e a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, foron galardoadas Valedoras da Mostra do Encaixe, unha figura creada polo Concello de Camariñas "como mostra do apoio prestado a este certame", que se mantén ata o domingo.