A Coruña acolle este venres un concerto do mítico guitarrista de Scorpions Uli Jon Roth

A coruñesa sala Le Club Directo acollerá este venres un concerto do mítico guitarrista de Scorpions Uli Jon Roth, que actúa en solitario desde 1978.

Será no marco do ciclo SON Estrella Galicia, como indicou a través dun comunicado, ás 22,00 horas; e as entradas oscilan entre os 18 e os 22 euros.

Como recoñecido fundador de Scorpions, Roth alcanzou a fama como compositor e guitarrista, e aos seus 62 anos é "unha das grandes figuras do rock máis veneradas".