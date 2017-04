A Asociación de Centros Especiais de Emprego desvelará o gañador do seu primeiro premio xornalístico este venres

A Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal) dará a coñecer este venres o fallo do xurado do I Premio á Mellor Información Xornalística sobre Economía Social, un galardón que conta coa colaboración do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

O obxectivo do premio, dotado con 1.000 euros, é o de dar visibilidade ás persoas con minusvalidez e mostrar "as dificultades que atopan á hora de optar ao mercado laboral", así como dar a coñecer o traballo que realizan neste sentido os centros especiais de emprego, explicou a entidade.

Tal e como explicou José Antonio Vázquez, presidente de Cegasal, na presentación do premio, o 74 por cento das persoas con minusvalidez en idade laboral "non ten traballo", debido "ao reparo que aínda xera nas empresas a contratación destas persoas" polo "descoñecemento social das súas capacidades".

Por iso, o presidente de Cegasal pediu a colaboración dos medios para dar a coñecer á sociedade, "non tanto o traballo que se realiza dende os centros especiais de emprego, que tamén, senón o esforzo das persoas con algunha minusvalidez para evitar paternalismos e gozar dunha vida plena, na que a formación e o traballo son dous piares fundamentais".