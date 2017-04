Rajoy ven a Galicia a desfrutar da natureza

O presidente do Goberno e líder do PP nacional, Mariano Rajoy, comezou este Venres Santo cun percorrido pola Ruta da Pedra e da Auga, da que se fixo incondicional cada vez que regresa a Pontevedra para descansar. Á habitual compañía do marido da presidenta do Congreso e presidente da Autoridade Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, tamén se sumou á camiñada nesta xornada festiva o vicepresidente da Xunta e líder provincial do PP, Alfonso Rueda.

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, acompañado por Alfonso Rueda | Fonte: Europa Press

Máis abrigado que no seu anterior paseo matinal --que tivo lugar este Xoves Santo-- e menos madrugador que de costume, Rajoy iniciou a ruta nas proximidades dos Muíños de Chantada e de O Con, na parroquia de San Andrés de Barrantes, pertencente ao Concello pontevedrés de Ribadumia.

Sen atender preguntas, o presidente do Goberno, seguido por Rueda e Suárez, avanzou polo carreiro fluvial, que discorre río arriba polas parroquias de San Martiño de Meis e Santa María de Armenteira, no municipio pontevedrés de Meis, que destaca pola abundancia de patrimonio etnográfico --mais de 50 muíños tradicionais-- e o Mosteiro de Armenteira ao final do itinerario.

Este último recibiu estes días, con motivo da Semana Santa, a visita de numerosos camiñantes que, do mesmo xeito que Rajoy, optaron por realizar esta ruta.