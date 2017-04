Os socialistas reivindican o seu republicanismo

O PSdeG, ou cando menos, unha parte del non esquece o seu pasado republicano. De feito, este vernes, 14 de abril, e cando se cumpre o 86 aniversario da proclamación da II República non foron poucos os socialistas que reinvindicaron o seu republicanismo.



Así, o Concello de Lugo conmemorou esta data cunha ofrenda floral e a lectura dun manifesto na Praza da Soidade, en fronte ao monolito que rende homenaxe á República. Aos actos asistiron varios membros da Corporación municipal, presidida pola Alcaldesa, a socialista Lara Méndez, ademais da Deputada provincial de Promoción Económica e Social, Sonsoles López Izquierdo.



Críticas ao monarca español



Máis reivindicativos foron as Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) que reclaman unha vez mais a instauración da III República Española. “Considerámonos republicanos por razóns ideolóxicas, de memoria e de principios éticos”, indicou nun comunicado o seu secretario xeral, Aitor Bouza.



Bouza indicou que “a defensa da República como modelo de Estado forma parte da nosa identidade política, así como a lembranza dos logros alcanzados na última etapa republicana, derrubada da forma máis vil cun golpe de Estado que nos arrastrou a unha ditadura”.



O líder das XSG evidenciou que “mentres na actualidade en España o xefe do Estado o é por nacemento, a súa persoa é inviolable e non está suxeita a responsabilidade, na República o xefe do Estado era elixido por sufraxio universal e non gozaba de privilexios inxustos”. “A xuventude española non se sente identificada con este modelo de Estado porque non forma parte de quen aceptou o seu establecemento”, dixo.

Acto do Concello de Lugo, con Lara Méndez ao fronte, a favor da II República | Fonte: Concello de Lugo