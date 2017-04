As mocidades do PSdeG consideran que o Rei e a Monarquía supoñen un "obstáculo" para "o exercicio da democracia". Por iso, apostaron por unha Terceira República, pois entenden que a xefatura do Estado "debe ser elixida libremente e en democracia por toda a cidadanía".

En concreto, estas declaracións prodúcense con motivo do 86 aniversario da proclamación da Segunda República o 14 de abril de 1931.

Nun comunicado, o secretario xeral das Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), Aitor Bouza, defendeu este venres 14 de abril que "o fin último que trae consigo a República é a consecución dunha cidadanía preparada, libre e igualitaria que sexa o contrapeso do poder cando este se exerce de costas a ela".