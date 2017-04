En Marea condenou os ataques que Estados Unidos lanzou sobre Afganistán coa maior bomba non nuclear, á vez que mostrou a súa "preocupación" pola "escalada belicista".

Osman ten 7 anos e sofre parálise cerebral, pero perde o sorriso. En brazos do seu pai chegou a Idomeni dende Afganistán e agora agarda voar a España para ser tratado nun hospital | Fonte: Miguel Núñez.

"Estamos convencidos de que unha estratexia unilateral e belicista é, ademais de contraria á legalidade internacional, contraria á posición maioritaria da cidadanía galega e do conxunto da sociedade do Estado", asegurou, a través dun comunicado, o portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino.

En Marea comprometeuse no seu programa electoral a "dar peso, fronte a alianzas belicistas, a dispositivos de diplomacia e fomento de liberdades do ámbito europeo e internacional".

"Imos reforzar, ante os últimos acontecementos, o noso compromiso para, mediante o traballo no Congreso e o Senado, acelerar o diálogo entre grupos e ampliar as iniciativas de cara a expresar o rexeitamento institucional a esta escalada bélica e solicitar que se denegue o uso do dominio terrestre, marítimo e aéreo do Estado como base para calquera intervención militar que non teña, de modo inicial, o aval da ONU", resolveu Gómez-Reino.