O Concello de Lugo conmemorou este venres, día 14 de abril, a proclamación da II República hai 86 anos. Para iso, realizou unha ofrenda floral e deu lectura a un manifesto na Praza da Soidade, enfronte ao monólito que rende homenaxe á República.

86 Aniversario Do II República | Fonte: Europa Press

Aos actos asistiron varios membros da Corporación municipal, presidida pola alcaldesa, Lara Méndez, ademais da deputada provincial de Promoción Económica e Social, Sonsoles López, tal e como indicou o Consistorio nun comunicado.

O encargado de ler o manifesto conmemorativo foi o portavoz de ACE, Carlos Portomeñe. Este fixo fincapé en que a Segunda República "non pode morrer na reclusión dunha memoria pétrea e sacralizada". "A lembranza debe significar o recoñecemento da vixencia dos seus valores e experiencias", defendeu, xusto antes de subliñar a necesidade de "recoñecer incluso os erros e aprender deles".

"Non pode ser que cada 15 de abril volvamos deixar no caixón do silencio a idea da República. [...] Vivamos cada día acorde aos valores republicanos", reivindicou Portomeñe.