Morre un montañeiro galego de 56 anos tras caer no cume do pico Castro Valnera

Un home de 56 anos de idade e veciño de Santiago de Compostela, en Galicia, faleceu este xoves tras sufrir unha caída por un desnivel desde o cume de Castro Valnera, entre o termo burgalés de Espinosa de los Monteros e Cantabria, segundo informaron a Europa Press fontes do 112 e da Garda Civil, que precisaron a esta axencia que o sinistro se produciu no cara norte do pico, que mira cara á Comunidade cántabra.

Efectivos autonómicos da Benemérita, do Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Potes, participaron nos labores de rescate do cadáver, que foi trasladado nun helicóptero do Corpo de Asturias ata o aeroporto Seve Ballesteros-Santander, baixo custodia da Policía Xudicial.

Unha chamada atendida na sala do Centro de Emerxencias Castela e León 112 alertou, ás 14.41 horas deste xoves, do accidente sufrido por un integrante dun grupo de montañeiros que se atopaba no cume do pico Valnera, e indicaba que caera por un desnivel.

O alertante explicaba, nese momento, que descoñecía o estado no que se achaba o accidentado, pois non tiña posibilidade de ver o lugar no que se atopaba.

O 112 avisou á Garda Civil (COS) de Burgos e ao centro coordinador de emerxencias da Axencia de Protección Civil, desde o que se enviou cara ao lugar o helicóptero de salvamento do Grupo de Rescate de Protección Civil, cun equipo de intervención a bordo.

Xa no pico, o helicóptero localizou nunha parede vertical rochosa da vertente cántabra do pico o corpo sen vida do montañeiro accidentado, nun lugar de difícil acceso, e en cuxa recuperación interveu o helicóptero e o GREIM de Potes.