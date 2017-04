S.Santa.- Miles de persoas contemplan as procesións deste Venres Santo en Ferrol, Viveiro e Cangas

Miles de persoas contemplan as procesións que este Venres Santo teñen lugar na Comunidade galega, en localidades como Ferrol, Viveiro e Cangas, entre outras. De feito, a Semana Santa da cidade departamental recibiu no ano 2014 a distinción de Festa de Interese Turístico Internacional, mentres que a Semana Santa de Viveiro conseguiu devandito título en 2013, tan só un ano antes.

Semana Santa de Cangas | Fonte: Europa Press

Deste xeito, ás 11,30 horas deste Venres Santo comezou en Ferrol a Procesión do Santo Encontro da Confraría de Dolores. No caso da Semana Santa de Ferrol, durante todos os días comprendidos entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Resurreción, saen á rúa un total de 25 procesións, organizadas polo cinco confrarías con sede na cidade.

No entanto, os días máis destacados son o Mércores, Xoves e Venres Santo, nos que miles de persoas disponse ao longo das rúas dos barrios de Esteiro e A Magdalena para contemplar os maiores desfiles procesionais de toda a Semana Santa.

Pola súa banda, este Venres Santo, concretamente ás 10,00 horas, empezou na localidade viveirense a Procesión do Santo Encontro, a cal estivo seguida do Sermón das Sete Palabras, que se celebrou ás 12,00 horas.

O día cume da Semana Santa en Cangas, o Venres Santo, comezou coa procesión matutina coñecida como A Negación de San Pedro. Posteriormente, a Procesión do Santo Encontro integrou varios pasos que simulan o Calvario de Cristo.

As imaxes articuladas de San Juan, A Verónica xunto co tres Marías e a Santísima Virxe das Dores van aparecendo das diferentes rúas do casco antigo para atoparse na praza da Constitución co paso do Nazareno, que é acompañado do Cirineo e de sayones romanos.