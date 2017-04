S.Santa.- Os xornais faltarán nos quioscos españois este Sábado Santo por segunda vez no ano

Este Sábado Santo os xornais non están á venda nos quioscos españois debido a un descanso establecido pola lei de prensa do século pasado e que supón a segunda vez no ano en que se produce esta situación --ademais do 1 de xaneiro e o 25 de decembro--.

E é que o 14 de abril (Venres Santo) foi festa en toda España por ser un festivo nacional, polo que os xornais non saíron á rúa este Sábado Santo. Con todo, o 13 de abril (Xoves Santo) foi non laborable en todas as rexións españolas menos en Cataluña, que optou por trasladalo ao 17 de abril (Luns de Pascua). Por este motivo, o día no que os cataláns non tiveron prensa impresa foi este Venres Santo.

Esta situación foi concibida para o descanso dos traballadores da información no marco dun estado católico e cun profundo respecto polas tradicións relixiosas.

A isto sumaríase o principal escollo ao que se enfrontan as publicacións en tempada vacacional: a apertura de quioscos neste período redúcese drasticamente e o Sábado Santo a media de establecementos abertos é inferior ao habitual en días festivos.

En calquera caso, xa houbo ocasións en que un xornal rompe coa tradición establecida e cambia os costumes do sector. Por exemplo, 'Diario 16', un xornal vespertino --publicado pola tarde de luns a sábado--, que decidiu cambiar o seu formato e saír nos quioscos os luns pola mañá e todos os días.

Desta maneira desapareceron os diarios vespertinos (e os matutinos na súa edición de outrora, de martes a domingo), xa que a rendibilidade desa decisión levou ao resto de competidores a adoptar este modelo de publicación --é dicir, todos os días da semana, tal e como se fai agora--.

Na actualidade, os xornais en papel manteñen a tradición de seguir sen saír á rúa en Sábado Santo. No entanto, o uso masivo de Internet fixo que varios deles aposten por edicións expresas para os medios dixitais, abrindo unha vía para cambiar de novo as tradicións xornalísticas.