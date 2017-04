Un condutor novel atropela a cinco persoas, catro delas galegas, en Palma de Mallorca

Cinco persoas foron atropeladas este sábado sobre as 10,15 horas nas Avenidas de Palma por un condutor novel duns 20 anos que perdeu o control do coche e invadiu a beirarrúa.

As vítimas foron catro turistas procedentes de Galicia e un residente en Palma, tres homes e dúas mulleres, con idades comprendidas entre os 25 e os 70 anos. Segundo o 061, están a ser atendidos en diversos centros da cidade con feridas de diferente consideración, tras ser trasladados por cinco ambulancias.

O condutor, que foi detido por un delito de lesións e contra a seguridade viaria, é un mozo duns 20 anos de orixe magrebí residente en Mallorca desde hai "moitos anos", que obtivo o carné de conducir fai uns dous meses, informou a Policía Local.