Un total de 16 bebés foron dados en adopción en 2016 en Galicia, a cuarta comunidade cunha maior cantidade

Un total de 180 bebés foron entregados en adopción o pasado ano en España, segundo datos facilitados polas comunidades autónomas a Europa Press.

Por comunidades autónomas, a primeira no ranking é Madrid, con 35 menores dados en adopción; séguelle Cataluña, con 33; País Vasco, con 19; Galicia, con 16; Andalucía e Castela e León, con 15 cada unha; Comunidade Valenciana, 11; Baleares, con 8; Aragón e Canarias, con 7; Castela-A Mancha, con 4; Murcia e Estremadura, con 3; e Navarra, con 2. Cantabria, Asturias e A Rioxa non rexistraron ningún.

A decisión de dar a un bebé en adopción é totalmente legal e non ten ningún tipo de consecuencias penais para os proxenitores. Con todo, o abandono de bebés ou de nenos na rúa si que se considera delito segundo o artigo 229 do Código Penal, que indica que "o abandono dun menor de idade ou unha persoa con discapacidade necesitada de especial protección, será castigado coa pena de prisión dun a dous anos".

Así mesmo, no caso de que ese abandono fose realizado polos pais, a pena de cárcere increméntase, supondo un castigo de entre 18 meses e tres anos de prisión. E se ademais o abandono implica un perigo para a saúde do pequeno, o castigo podería ampliarse ata os catro anos.

Para dar un bebé en adopción, o primeiro paso, antes do nacemento, é avisar ao centro de Servizos Sociais da cidade e do distrito onde se resida para dar os datos persoais e explicar os motivos que levaron a tomar a dita decisión. A continuación, os Servizos Sociais notificarán o caso aos servizos de protección da infancia, dependentes dos gobernos de cada comunidade autónoma, para que o neno sexa inmediatamente tutelado e protexido cando naza.

A entrega do pequeno deberá facerse xusto despois do parto, momento no que o recén nado será trasladado ao servizo de Neonatoloxía do hospital e a nai a unha habitación aparte. Aínda así, os proxenitores terán dereito a coñecer o sexo do seu bebé e a posibilidade de visitalo durante os días que a nai permaneza no hospital.

Despois do parto, a nai deberá asinar un documento de renuncia de potestade do menor, proporcionado por un traballador social e un xurista que se desprazarán ao hospital, no que conste se desexa ser informada da situación do pequeno nun futuro e das causas polas que decidiu entregar ao seu fillo en adopción.

Unha vez que o menor recibe a alta médica, este será recollido polos servizos de protección e entregado a un centro de acollida a esperas dunha familia adoptiva.

As autoridades establecen un período de 'tregua' ou reflexión que se ampliou recentemente con arranxo ao Convenio Europeo de Adopción, que establece que a nai biolóxica conta cun mes e medio para dar marcha atrás na decisión de entregar ao seu fillo.

Así mesmo, e tal e como recoñecen os Servizos Sociais de Madrid a Europa Press, a familia de acollida debe ser consciente do dereito dos pais biolóxicos de cambiar a súa decisión nese mes e medio se así o desexan.

Pasado este tempo, a nai será citada polo Xulgado correspondente para cumprir o trámite de audiencia no procedemento de adopción, no que dará o seu consentimento de entregar a tutela do seu fillo a unha familia adoptiva. Tras a resolución, a adopción inscribirase no Rexistro Civil onde o neno xa constará co nome e os apelidos proporcionados polos pais adoptivos.

Unha vez que se aprobe dita resolución, esta é definitiva e xa non hai marcha atrás. A partir deste momento, ningún membro da parella biolóxica terá dereitos legais sobre o pequeno, que pasará a estar baixo o amparo da familia adoptiva.

MODALIDADES DE ADOPCIÓN

Os dereitos que a nai biolóxica teña no futuro sobre o pequeno dependerán do tipo de adopción establecida en España, segundo a nova lei de Protección do Menor.

Unha delas é a coñecida como 'adopción aberta', pola cal os pais adoptivos poden coñecer a identidade dos pais biolóxicos. Neste tipo de adopción a nai biolóxica ten dereito a manter o contacto regular co seu fillo, a intercambiar fotografías, enviarlle correspondencia ou a fixar visitas regulares con el. Para iso, o xuíz deberá contar previamente co visto e prace da familia de procedencia e a adoptiva e do propio menor, sempre que este acredite madurez suficiente.

Pola súa banda, nunha 'adopción pechada' os pais adoptivos non coñecerán a identidade da familia biolóxica por decisión propia e comunicaranse sempre a través dunha axencia ou dunha terceira persoa. Neste caso, a información do pequeno permanecerá selada e a nai biolóxica non poderá establecer ningún tipo de contacto co seu fillo.

Aínda así, independentemente do tipo de adopción, a Lei española de Protección do Menor recoñece o dereito das persoas adoptadas a coñecer as súas orixes se así o desexan ao alcanzar a maioría de idade. Por esta razón, as entidades públicas teñen a obrigación de asegurar toda a información relativa á adopción durante, polo menos, 50 anos.

As adopcións son organizadas polos centros de Servizos Sociais de cada comunidade autónoma e é cada rexión a que contabiliza os casos de renuncia de bebés e de adopcións.