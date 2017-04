Senseitrade, a 'app' galega que interpreta as cotizacións en bolsa a través de 'tuits' de personaxes influíntes

Senseitrade, a aplicación galega que interpreta as cotizacións a través das redes sociais, actualizou as súas prestacións e agora envía unha alerta 'push' cos 'tuits' relevantes para a cotización dunha acción.

En Wall Street, unha persoa que pode mover a cotización dunha acción chámase un 'axe' (machada en inglés). O actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cos seus últimos 'tuits', é a persoa máis influínte nas redes sociais á hora de mover as cotizacións a través das súas publicacións. Dependendo do tema, tremen as accións.

Cos seus millóns de seguidores de Twitter e coas súas mensaxes directas, Trump presenta desafíos e oportunidades que Wall Street nunca vira antes. Os 'traders' xa non só teñen que vixiar cada palabra do presidente, senón que tamén teñen que seguir o seu 'feed' de Twitter.

Algúns Hedge Funds e investidores profesionais xa están a configurar estratexias para operar en base á actividade do seu Twitter, algo xamais pensado antes. Algúns analistas financeiros xa chaman a este fenómeno o 'presidential tweet risk'.

Pero Trump non é o único 'axe'. Outros grandes investidores como Warren Buffet ou Carl Icham son capaces de mover o mercado cara arriba ou cara abaixo en cuestión de minutos. Neste concepto baseáronse uns emprendedores galegos para lanzar Senseitrade, unha 'app' que analiza os sentimentos do mercado a partir de redes sociais ata interpretalos.

Ata agora a Senseitrade analizaba as mensaxes de Twitter sobre diferentes accións para comprobar se eran positivos ou negativos. Pero cunha nova actualización os usuarios poderán recibir unha alerta 'push' na súa 'smartphone' cos 'tuits' que o seu algoritmo considera relevantes para a cotización dunha acción. Deste xeito, os usuarios poderán utilizar esta información para operar e aproveitar este movemento.

O impacto de 'tuits' non se limita a unha única acción. Hai un mes, Trump 'tuiteó' sobre os custos do avión F35. As accións de Lockheed Martin, o construtor do avión, baixaron sensiblemente en cuestión de minutos. Pero o impacto deste 'tuit' afecto a todo o sector aeroespacial, véndose afectadas outras compañías do sector como Boeing.

É por iso que a aplicación tamén analiza o conxunto de todas as mensaxes referidas a unha acción ou un sector e xera alertas cando o sentimento de mercado pasa a ser moi positivo ou moi negativo.

Ademais de todo isto a actualización de Senseitrade inclúe cambios na estrutura e visualización do contido co fin de crear unha navegación e experiencia do usuario máis intuitiva gráfica e sinxela, cun maior control da información.