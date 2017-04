As gasolineiras ourensás facturarán un 20% máis en Semana Santa, segundo un estudo

Os condutores españois gastarán 89,5 millóns de euros máis en carburante esta semana Santa que na mesma época do ano anterior, segundo as conclusións recollidas nun informe elaborado por UniversalPay, filial española de EVO Payments International. No caso de Ourense, a facturación das estacións de servizo aumentará un 20 por cento respecto da Pascua de 2016.

Gasolineira | Fonte: Europa Press

O estudo atribúe o incremento na facturación a aspectos como o aumento no número de desprazamentos, que segundo a DXT roldarán os 15 millóns, e o prezo actual do cru, que sitúa o prezo da gasolina un 10,05% máis caro e o do gasóleo un 12,67% con respecto ás vacacións de hai un ano.

O estudo, no que se analizaron máis de 10.000 gasolineiras e estacións de servizo de todo o territorio nacional, conclúe que o gasto en carburante será maior o Venres de Dores, coincidindo coa primeira parte da operación saída, así como o Domingo de Ramos, o Xoves Santo e o Venres Santo. Estes días concentrarán máis do 40% das vendas.

Ante este incremento nas cifras de facturación, as gasolineiras prepáranse para facer fronte a unha maior demanda de produtos nos seus negocios. Neste sentido, UniversalPay destaca a gran cantidade de posibilidades que ofrecen as novas formas de pago como o 'contactless', o pago por móbil ou por matrícula, así como a posibilidade de facelo en terminais desatendidos integrados no chafariz, unha tendencia que vai en aumento e que axiliza o tráfico nas estacións de servizo.

"Contar cunha boa rede de plataformas de pago non só favorecerá o éxito dos procesos de compra, senón que xerará unha maior afluencia de vehículos nas estacións de servizo ao aforrar tempo ao volante aos condutores nunha época onde se fan moitos quilómetros por estrada", indicou o conselleiro delegado de UniversalPay, Jaime Domingo.

Con todo, os datos de facturación non seguen a mesma tendencia ao longo da xeografía española. As gasolineiras de Melilla e as das Illas Canarias verán diminuír a recadación durante esta época do ano, fronte a outras semanas nas que non hai días festivos.

En xeral, as grandes capitais de provincia, como Sevilla, Málaga, Valencia ou Barcelona, verán tamén descender a súa facturación aínda que en menor medida, en torno ao 5%. As provincias da Coruña, Biscaia, León e Valladolid apenas o notarán, pero tampouco verán aumentar a súa recadación nestas datas.

Pola contra, provincias con destinos máis rurais e localidades de paso serán as máis beneficiadas neste sentido. Destacan os previsibles incrementos de Soria, do 143%, e Teruel e Conca, que roldarán o 70% e o 60%, respectivamente.

Tras elas, sitúase Huesca, cun aumento case do 50%, seguida polas provincias de Castela e León, especialmente por Salamanca, Zamora e Segovia, que superarán o 25%, do mesmo xeito que Albacete e Badaxoz.

Pola súa banda, Lleida case alcanzará a mesma cifra de incremento da recadación, e outra vez provincias castelás como Ávila e Burgos, e a galega Ourense, oscilarán ao redor do 20%. Outras rexións que superarán o 10% son Alacante, Áraba, Palencia, Zaragoza e Almería.

Por comunidades autónomas, Aragón é a área xeográfica onde máis vai notarse o incremento na facturación das estacións de servizo, cun crecemento na recadación de máis do 27% en relación a outras semanas do ano. Tras ela, Estremadura e Castela e León completan o top tres cun aumento de case o 20%.

Na parte media da táboa, por incremento na facturación, sitúanse Asturias, con case un 10%, e A Rioxa e Castela A Mancha, cun crecemento do 8%. Séguenlle Navarra e Cantabria con máis dun 6%, Madrid e País Vasco, as dúas rexións cunha facturación que durante a Semana Santa aumentará ao redor do 5%.