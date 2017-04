Expertos en economía do Grupo Colmeiro apuntaron que o borrador dos Orzamentos Xerais do Estado reflicte que son "os dun goberno sen maioría" e que, por tanto, deben "contextualizarse" na necesidade de chegar a pactos cos demais grupos políticos para a súa aprobación definitiva.

Así, como informa o Grupo Colmeiro a través dun comunicado emitido este sábado, os orzamentos evidencian o "comportamento oportunista dos políticos españois, que inflúe no ciclo económico e orzamentario".

Deste xeito, para o catedrático de Economía, Luís Caramés, a necesidade do PP de alcanzar acordos para a aprobación do PGE fai que existan "uns equilibrios territoriais con énfases diferentes".

No caso de Galicia, Caramés sinalou que a partida destinada á comunidade galega sufriu un "severo recorte", polo que "tería que executarse o 100% cun tempo de execución moi reducido".

Así as cousas, ve xustificado que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciase a creación dunha comisión de seguimento sobre a execución do orzado para Galicia.

ORZAMENTOS "DE TRANSICIÓN"

Pola súa banda, o profesor de Economía da USC, Miguel Vázquez Taín, o PGE presentados polo Goberno central son "de transición" nos que "afloran os problemas estruturais do sector público español que ameazan a súa sustentabilidade a longo prazo".

Para Vázquez Taín "a débeda e as pensións" figuran como "elementos visibles", aínda que "impiden ver o problema de fondo: a falta de reestruturación do sector público", unha cuestión que debe ser abordada para "reorientar e priorizar a política económica facéndoa sustentable no tempo".