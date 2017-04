O Dépor, máis preto da salvación

Ficha técnica

Deportivo 2: Poroto Lux; Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Celso Borges; Bruno Gama (Pedro Mosquera, 62'), Carles Gil, Kakuta (Ola John, 82') e Joselu (Florin Andone, 59').

Málaga 0: Kameni; Rosales, Luis Hernández (Keko Gontán, 60'), Diego Llorente, Mikel Villanueva, Juankar; Camacho, Recio (Charles, 70'); Pablo Fornals, Chory Castro (Jony, 60') e Sandro.

Goles: 1-0: Joselu (minuto 47). 2-0: Pedro Mosquera (66')

Árbitro: Undiano Mallenco (navarro). Amarelas a Guilherme (21'), Arribas (72') e Carles Gil (90') no Dépor e a Recio (22'), Luis Hernández (23'), Keko Gontán (73') e Camacho (84') no Málaga.

Incidencias: partido da 32ª xornada de Primeira División no estadio municipal de Riazor ante 20.300 espectadores. Guilherme, Arribas e Carles Gil perderanse o partido de Anoeta.



Paso fundamental para acadar a permanencia. Tres puntos vitais para o Dépor, con goles galegos de Joselu e Pedro Mosquera no segundo tempo. Con pouco fútbol, pero superior a un Málaga case desaparecido. O mellor, o resultado, que serve para rachar coa xeira de catro xornadas sen vencer e gañar confianza para mellorar nas prestacións. A falla de 18 puntos, o Dépor ten unha vantaxe de nove sobre o Sporting, cun partido menos. “O Dépor que eu soño aínda non apareceu por Coruña”, asumiu Pepe Mel ao remate do partido.

Joselu celebra 'coa bancada' o 1-0 fronte ao Málaga. | Fonte: lfp.es

Foi un primeiro tempo prescindíbel, con moito xogo no mediocampo e apenas chegadas á área rival. O Dépor amosouse lento, a medio gas, sen profundidade e sen intencións, como se non se xogase nada no encontro. O primeiro tiro entre os tres paus foi obra de Rosales á media hora de xogo, sen problemas para Lux. A única ocasión deportivista chegou nun erro na saída do balón do Málaga, e un remate de Carles Gil que detivo Kameni no minuto 32. Lux detivo un tiro de Juankar e pouco máis antes do lecer.

Como recoñeceu Pepe Mel ao final do partido, o Dépor tivo a sorte de marcar case na primeira xogada do segunto tempo, un gol que aliviou a súa ansiedade. Recuperación en campo contrario, centro de Luisinho e remate perfecto de Joselu ao fondo da rede antes de cumprirse o minuto 47.

Malia marcar o gol que abría o marcador, Pepe Mel trocou axiña a Joselu por Florin Andone, co conseguinte cabreo do de Silleda, e deu entrada a Pedro Mosquera por Bruno Gama para amarrar os tres puntos. Andone errou un man a man con Kameni nada máis entrar e o segundo chegou no minuto 66, tras un centro de Juanfran, Carles Gil que deixou pasar e Mosquera, só na área pequena, só tivo que empurrar a pelota ao fondo da rede.

Co 2-0 o Dèpor xogou máis solto, con máis xogo polas bandas, e puido manter a portaría a cero malia as tentativas do Málaga por meterse no partido. Poucas fixo con criterio, tan só un disparo de Camacho ao traveseiro e Luisinho que acertou para despexar o rexeite. O partido morreu na área deportivista pero sen ocasións claras, e ao final, 2-0 e tres puntos vitais para achegarse á permanencia.