TURISMO.- As Rías Baixas, entre os destinos máis demandados polos maiores madrileños nas Rutas Culturais

As Rías Baixas figuran entre os destinos máis demandados do programa Rutas Culturais para Maiores da Comunidade de Madrid xunto cos pobos brancos de Cádiz, o Pirineo navarro e o circuíto Huelva/Algarve.

Polo momento, este ano xa se inscribiron máis de 78.000 persoas, o que supón un incremento do 14,3 por cento respecto ao ano anterior, tal e como informou o Goberno rexional nun comunicado.

Esta iniciativa, que cumpriu a súa décimo terceira edición, está destinada a persoas maiores de 60 anos, autónomas e que estean empadroadas en Madrid. O prazo para solicitar algunha das prazas conclúe este sábado.

Este programa, que ofrece viaxes a prezos asequibles, enmárcase no conxunto de políticas de envellecemento activo que cada ano pon en marcha o Goberno rexional, co obxectivo de fomentar unha vida saudable entre os maiores, estimular a súa autonomía persoal e atrasar, ou mesmo previr, posibles situacións de dependencia. Nos últimos 12 anos permitiu viaxar a 322.560 madrileños.

Este ano, os maiores madrileños dispuxeron de 350 destinos: 109 nacionais, 172 internacionais e 69 de longo percorrido. Entre os lugares peninsulares máis demandados figuran as Rías Baixas galegas, os pobos brancos de Cádiz, o Pirineo navarro e o circuíto Huelva/Algarve. Así mesmo, as viaxes europeas preferidas polos madrileños foron o sur de Italia, Sicilia, Selva Negra e Escandinavia; e en longos percorridos, Vietnam, Rusia, China e Canadá.

Todas as viaxes incluídas nas Rutas Culturais da Comunidade de Madrid contan con réxime de pensión completa en hoteis céntricos de 3 e 4 estrelas e no prezo están incluídas excursións e visitas, así como o acompañamento permanente dun guía. Cada viaxe ten programado, polo menos, unha excursión e tres visitas culturais nos percorridos nacionais, e dúas excursións e catro visitas nos internacionais.

Os prezos dos destinos peninsulares non superan os 350 euros, 450 euros para as Illas Canarias e 750 euros as viaxes a cidades europeas con estancias de 5 días e 4 noites. Os máximos a destinos internacionais fixáronse entre 950 euros e 1.200 euros, en función do destino e a categoría dos hoteis, mentres que para os de longo percorrido o prezo máximo establecido é de 1.480 euros (prezos con IVE incluído).

Nesta edición 2017 ofertáronse novos destinos europeos como Dolomitas, a Toscana ou Córsega, e Usbequistán, Xeorxia, Arxentina, Guatemala, Vietnam ou Cambodia nos denominados grandes percorridos.