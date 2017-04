TURISMO.- Xornalistas e axentes de viaxe irlandeses visitan Galicia para coñecer o Camiño Francés e o Camiño Portugués

Co obxectivo de difundir o Camiño de Santiago e a cultura xacobea entre a poboación irlandesa, Turismo de Galicia organizou unha viaxe de familiarización no que participaron cinco xornalistas de Irlanda que puideron coñecer o Camiño Francés e o Camiño Portugués a Compostela.

Deste xeito, tal e como precisou a Xunta nun comunicado, representantes de The Gazzette Group, de Travel Extra, de Sunday World, de Irish Examiner e The Sunday Business Post, acompañados polo persoal de Turismo de Galicia, percorreron tramos emblemáticos destas rutas xacobeas e visitaron as súas contornas máis destacadas.

Así mesmo, na súa estancia tamén se puideron coñecer o recentemente oficializado Camiño Portugués da Costa, así como as cidades e boa parte das localidades polas que discorren estas tres vías de peregrinación.