As mocidades do PP fíxanse como obxectivo contrarrestar a Podemos na universidade

Nuevas Generaciones quere "aumentar" a súa presenza no ámbito asociativo, social e universitario, consciente de que neste terreo as formacións de esquerda e, en especial Podemos, gañáronlle terreo. Ademais, cre que o auxe dos populismos de toda índole "implica un risco" para a democracia que deben "afrontar e combater democraticamente".

Así se recolle no relatorio de Estatutos, á que tivo acceso Europa Press, que NNGG aprobará no congreso nacional que se celebrará en Sevilla os días 21, 22 e 23 de abril e no que o galego Diego Gago substituirá á andaluza Beatriz Jurado na presidencia da organización xuvenil.

En concreto, comprométese a "fomentar a participación social de Nuevas Generaciones aumentando a súa presenza no ámbito asociativo, social e universitario, principalmente, para mediante escóitaa activa, o diálogo e o debate das ideas, articular actuacións específicas nos devanditos ámbitos e promover a acción política da organización".

O futuro presidente de Nuevas Generaciones, Diego Gago, --o único candidato que se presentou para liderar a organización e que substituirá a Beatriz Xurado-- marcouse como obxectivo recuperar espazo na universidade, onde hai "predominio" das asociacións de esquerdas.

Para iso, porán en marcha campañas para conectar con máis novos universitarios e ter máis presenza nas asociacións estudantís, segundo avanzou Gago recentemente en Madrid nun encontro informativo. Ao seu entender, hai foros universitarios nos que os mozos participan con maior intensidade e aí a presenza de NNGG "debe ser maior" porque "se fai moita política" e "algúns mozos non senten representados.

No texto do relatorio, Nuevas Generaciones subliña que "o auxe dos populismos de toda índole e as restricións ás liberdades das persoas, emanadas das políticas levadas á práctica pola esquerda radical" implica "un risco" para a democracia que "deben afrontar e combater democraticamente, en calquera ámbito da sociedade", cos principios e valores que defenden.

REXEITAMENTO DA CORRUPCIÓN

Na mesma relatorio de Estatutos, NNGG avoga por promover a participación na vida pública e política dos mozos, "tendo como guía principal o servizo ás persoas e o rexeitamento a calquera forma de corrupción nas institucións e partidos políticos".

Tamén se compromete a contribuír ao desenvolvemento do acervo comunitario entre os mozos españois e traballar na difusión e defensa da acción e posición internacional do PP, en especial con respecto ás relacións europeas, transatlánticas e iberoamericanas. Igualmente, defende un programa de "formación continua" aos afiliados co obxectivo de "servir máis e mellor a España e ao PP".

Nese documento, a organización xuvenil aposta por "promover e defender o respecto cara ao medio ambiente, en especial creando e articulando políticas activas contra o cambio climático, así como cara á protección dos animais domésticos e o seu benestar".

CONSELLO DE ALCALDES

Ademais, Nuevas Generaciones do PP proporá no seu congreso nacional crear un consello de alcaldes co fin de pór en valor o traballo "a pé de rúa" que realizan os cargos municipais da organización xuvenil. Os rexedores afiliados a NNGG tamén serán incluídos como membros da Xunta Directiva Nacional.

"Somos un elemento indispensable nas vitorias do noso partido en miles de pobos e cidades do noso país. Especial orgullo merece o feito de ter no noso haber varios alcaldes que demostran día a día que é compatible a fórmula de mocidade, xestión e Nuevas Generaciones", sostén no seu relatorio de Estatutos.

"O consello de alcaldes de NNGG constitúese como órgano municipal máis importante da organización. Terá natureza consultiva e carácter asesor en materia de políticas locais destinadas ao benestar e mellora da vida dos mozos", reza no documento, ao que tivo acceso Europa Press.