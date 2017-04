O manifesto '#MadridNoTeCortes' (www.madridnotecortes.com), lanzado o pasado luns, conseguiu en menos dunha semana máis de 7.100 adhesións no apoio ao Executivo de Ahora Madrid ante o "castigo" que trata de "impor" o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, por "demostrar que se pode gobernar doutra maneira, ao servizo da xente e non dos mercados, os bancos e a súa débeda".

Entre os asinantes están o alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi'; o da Coruña, Xulio Ferreiro; o primeiro tenente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; o alcalde de Rivas, Pedro del Cura; os actores Juan Diego Botto e Alberto San Juan; o músico Nacho Vegas; o coordinador federal de EU, Alberto Garzón; o presidente da FRAVM, Enrique Villalobos ou a secretaria xeral de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.

"Montoro volve á carga. Regresou a semana pasada para volver esixir a Madrid un recorte de 238 millóns de euros aos seus orzamentos", recolle o documento, consultado por Europa Press. Esta medida é "consecuencia da imposición por parte do Goberno central da reforma exprés do artigo 135 da Constitución Española en 2011, que consagra o pago da débeda por encima das necesidades sociais da cidadanía".

A partir de aí, lembran, o PP aprobou a Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que "non permite que os concellos sexan libres e soberanos á hora de orzar os seus propios recursos pondo como límite a regra de gasto, que obriga a dedicar o diñeiro que supere esa marca en anticipar pago de débeda".

A manifesto carga contra o principio de Montoro de "primeiro os bancos e despois as persoas".

"Pero non imos obedecer ante o secuestro da democracia: mentres que o goberno de 26 anos do PP dedicouse a endebedar esta cidade con obras e gastos que só beneficiaban aos seus petos e non ao conxunto dos madrileños, en apenas dous anos de lexislatura o goberno de Ahora Madrid rexistrou un superávit superior ao mil millóns de euros, algo logrado simplemente cun goberno que antepón os intereses dos seus veciños e veciñas ao das grandes empresas e a mercantilización da cidade", defenden.

"Non imos recortar nin un céntimo dun diñeiro público que ten que destinarse a cubrir as necesidades dos barrios e da xente de Madrid. Imos gobernar para a maioría social e non a impor os ditados da Troika, cuxo único obxectivo é esmagar todo intento de transformación e xustiza social como xa pasou noutros países europeos como Grecia", inclúe o manifesto.

O Concello "non está a pór en risco a estabilidade do país cando rexistra un elevado superávit e reduce débeda", como se detalla no Plan Económico Financeiro (PEF) que foi "rexeitado" polo PP "aínda que non lles puido dar tempo a lelo sequera". "Sumar a este manifesto como un primeiro paso para que Montoro saiba que non estamos dispostos a perder a nosa soberanía como cidade", convidan.

"Merecémonos un Madrid mellor, con máis escolas infantís municipais, servizos sociais, vivenda pública, centros para maiores e para mozos, bibliotecas... Unha infinidade de investimentos sociais das que nos teremos que despedir se Montoro gaña esta batalla", engadiron.

Entre quen xa mostraron o seu apoio público ao manifesto está o coordinador federal de EU, Alberto Garzón. Asinouno "contra a chantaxe de Montoro ao Concello de Madrid" porque "hai alternativa e dóelles".

Twitter tamén foi a vía elixida por concelleiras de Ahora Madrid para mostrar a súa oposición aos recortes. O delegado de Economía e Facenda, Carlos Sánchez Mato, defendeu que "hai alternativa ás súas políticas antisociais de recorte" e que por iso lles atacan.

A edil Rommy Arce pide que se asine o manifesto para que os concellos sexan "libres e soberanos" e pór fin ao "secuestro da democracia", o seu compañeiro Mauricio Valiente reivindica os investimentos sociais nos barrios mentres que Pablo Carmona esixe concellos autónomos e soberanos en materia orzamentaria. Ganemos Madrid clama a favor dos concellos libres, con "as súas veciñas e veciños por encima de Montoro".