O Salón Teatro de Santiago acollerá o xoves as primeiras interpretacións en galego de esperpentos de Valle-Inclán

O Salón Teatro de Santiago acollerá o xoves a estrea de 'Martes de Entroido', que leva a escena por primeira vez en galego os esperpentos de Valle-Inclán 'As galas do defunto' e 'A filla do capitán'.

Obra 'Martes de Carnaval' | Fonte: Europa Press

Así pois, o Centro Dramático Galego (CDG) está a ultimar os ensaios desta nova produción, con Marta Pazos á fronte dun elenco de 10 actores que interpretan aos máis de 30 personaxes e un equipo artístico de 13 profesionais de toda a península.

En concreto, segundo un comunicado difundido pola Xunta, conta coas achegas de Rut Balbís, Fernando Ribeiro, Uxía Vaello, José Álvaro Correia, Esther Quintas Salgado, Manuel Cortés, Hugo Torres, Rosa Moledo, Ernesto Arias, Gena Baamonde, José Faro 'Coti', María Villas e José Díaz.

Tras as súas primeiras funcións en Compostela --do 20 ao 23 de abril para o público en xeral e do 24 ao 27, de mañá para escolares--, o espectáculo viaxará a Tui (Pontevedra), O Barco de Valdeorras (Ourense), Ourense, A Coruña, Rianxo (A Coruña), Valencia, Pontevedra e Vigo, para regresar ao Salón Teatro de Santiago do 28 de xuño ao 16 de xullo.