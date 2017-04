O Breo tira as opcións de ser primeiro

Ficha técnica

Araberri 86: Óscar Alvarado (10), Berhanemeskel (26), Hearst (19), Cvetinovic (8), Martín Buesa (7) –cinco inicial- Iván García (10), Dedovic (6) e Lorenzo (0).

Cafés Candelas Breogán 84: Josep Franch (9), Rafa Huertas (2), Salva Arco (12), Fakuade (17), Matt Stainbrook (21) –cinco inicial- Lobito Fernández (2), Thomas Bropleh (7), Sergi Quintela (2) e Iván Cruz (12).

Parciais: 23-23, 26-16 (49-39), 12-19, 25-26 (86-84).

Árbitros: Jorge Muñoz García e Alberto Baena Arroyo. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 32ª xornada da LEB Ouro no pavillón Mendizorrotza ante arredor de mil espectadores, entre eles preto de 200 lucenses.



O Breo tirou en Gasteiz boa parte das súas opcións de rematar primeiro na Liga regular. Agás nos primeiros minutos, foi sempre a remolque no marcador (49-39 ao descanso), e no arrinque do último cuarto encaixou un parcial de 8-0 que o obrigaba a remontar ata once puntos (69-58). Loitou ata o final, pero concedeu demasiados puntos (25 no último acto). Con dúas triplas finais de Josep Franch buscou un triunfo heroico, pero Matt Stainbrook non anotou con 86-84 nunha última posesión precipitada. O Breo queda con 22 vitorias, e terá que agardar por dous tropezos de Gipuzkoa, pero o soño de ser primeiro queda xa lonxe.



Principiou ben Breogán, concentrado en defensa, dominando o rebote e con ataques rápidos. Parcial inicial de 0-6 e, tras triplas de Salva Arco e Fakuade, de 15-23. Pero Arturo Álvarez parou o partido a 2.11 do remate do cuarto e Araberri espertou con dúas triplas de Dedovic e un parcial de 8-0. Tras dez minutos, 23-23.



Dúas triplas de Iván García e Alvarado deron vantaxe aos vitorianos, e Natxo Lezcano parou o partido con 31-27. Berhanemeskel anotaba seguido (15 puntos ao descanso) e Fakuade, o mellor nos lucenses con 11 puntos, tivo que sentar no banco trala terceira falta. Unha tripla de Alvarado abriu aínda máis oco, e Lezcano volveu parar o partido con 43-37. Aínda así, Araberri chegou aos 12 puntos de diferenza (49-37), que Stainbrook deixou en 49-39 ao descanso. A defensa do Breo desapareceu no segundo cuarto, no que os lucenses encaixaron ata 26 puntos.



Tralo descanso, cun parcial de 0-7 meteuse Breogán no partido (49-46). Araberri pediu tempo e, malia os problemas para anotar pola defensa breoganista, impediu aos lucenses culminar a remontada. O Breo estivo a un punto ata en catro ocasións, pero Hearst, nun rebote ofensivo con fortuna, puxo o 61-58 con dez minutos por diante, tras un parcial de 12-19 para os de Lezcano.

Alvarado entra a canastra ante a defensa de Lobito Fernández. | Fonte: @araberri

Dúas triplas de Martín Buesa e Berhanemeskel e Breogán tirou en minuto e medio todo o traballo do terceiro acto. Lezcano parou o partido, o Breo retomou a defensa e púxose 72-69 a 4:30 do final. Cvetinovic anotou dende 6,75 e Berhanemeskel catro tiros libres sen erro. Araberri gañaba 81-75 a pouco máis dun minuto. Cunha tripla de Salva Arco achegouse Breogán (81-78), pero respostou Iván García (84-78). Con dúas de Josep Franch buscaron a heroica os lucenses, pero Matt Stainbrook, con falta non pitada, errou o tiro que puido levar o Breogán á prórroga.