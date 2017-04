Rural.- Activo un incendio en Cervantes (Lugo) que afecta a 40 hectáreas

A Consellería do Medio Rural informou que desde as 01,45 horas da madrugada do domingo está activo un incendio na parroquia de Vilaspantes, situada no municipio lugués de Cervantes.

Nas tarefas de control do lume, que afecta a 40 hectáreas segundo as primeiras estimacións, participan tres axentes forestais, nove brigadas e cinco motobombas.

Doutra banda, permanecen controlados todos os focos do incendio iniciado o pasado venres en Carballeda de Valdeorras (Ourense) que calcinou xa 137 hectáreas de monte raso.

Ao redor das 20,46 horas do pasado sábado deuse por controlado o último dos focos deste incendio, que chegou a ter ata seis puntos de lume simultáneos. Dous deles quedaron extinguidos tamén a última hora do sábado.

Nas tarefas de extinción traballaron un técnico, 13 axentes, 28 brigadas, tres motobombas e medios aéreos.