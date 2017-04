Falece unha persoa en Ourense tras caer polo oco das escaleiras da súa vivenda

Unha persoa faleceu logo de caer polo oco das escaleiras nunha vivenda situada na rúa Martínez Sueiro da cidade de Ourense, segundo informou o CAE 112 Galicia.

O suceso ocorreu o pasado sábado ás 19,30 horas. Unha persoa particular chamou ao 112 Galicia para solicitar asistencia sanitaria para a persoa.

Con todo, os servizos sanitarios desprazados ao lugar non puideron facer nada para salvar a vida da persoa, que faleceu no acto a consecuencia do impacto.