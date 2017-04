Rescatan a dous excursionistas que se perderon mentres facían unha ruta de sendeirismo en Lobios (Ourense)

Dous excursionistas que se perderon mentres realizaban unha ruta de sendeirismo polo termo municipal de Lobios foron rescatados polos servizos de emerxencia, segundo informou o CAE 112 Galicia.

Estas dúas persoas atopábanse realizando a Ruta da Mina, pero desorientáronse e terminou por sorprenderlles a caída da noite. Un dos excursionistas deu aviso á central do 112 e enviou as coordenadas do punto no que se atopaban a través dunha mensaxe de 'Whatsapp'.

Ao redor das 0,00 horas do domingo, os servizos de emerxencia localizaron a estas dúas persoas, que foron trasladadas a Vilameá en perfectas condicións de saúde. Nas tarefas de procura participaron efectivos do GES de Lobios e da Garda Civil.