A asociación animalista Libera denunciou os "intentos de extorsión política" a deputados de "diferentes grupos parlamentarios" na Cámara galega para que se opoñan á reforma da Lei de Protección e Benestar Animal que prepara a Xunta e que incluirá, entre outras medidas, a prohibición do uso de animais en espectáculos circenses.

Dous elefantes do circo | Fonte: Europa Press

Segundo apunta nun comunicado a asociación, estas coaccións proceden de "grupos de presión" como os "cirqueros" ou os defensores do "tiro ao pichón", cuxa prohibición tamén reclama Libera.

Así, asegurou que estes 'lobbys' presionaron a varios deputados a través de correos electrónicos para que voten en contra da proposta do Executivo galego. "Estes intentos de 'extorsión política' foron denunciados polos animalistas ao responder a dinámicas de corte instigador", denunciou Libera.

Como lembraron os animalistas, as campañas en contra do uso de animais en espectáculos circenses e do tiro ao pichón solicitaron xa 84.000 firmas, polo que se mostraron confiados en que "este verán xa se poida certificar unha Galicia libre de circos con animais" e vétense os mencionados campionatos de tiro, "practicamente inéditos na comunidade".

Deste xeito, Libera sinalou que o Proxecto de Lei de Benestar Animal da Xunta de Galicia presenta "importantes avances para eliminar o uso de seres vivos en actividades ou espectáculos, como o veto ao uso e tenencia de especies silvestres en catividade nos circos, unha circunstancia que evitará a súa explotación en ridículos números, pero tamén a súa exhibición comercial, para lucrarse con fotografías ou vídeos".