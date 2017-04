O PP avanza na renovación local e prevé pechar os candidatos das urbes un ano antes das municipais de 2019

O PPdeG avanza na renovación local cunha vintena de congresos celebrados desde a última cita coas urnas, as eleccións galegas do 25 de setembro. Os conclaves municipais seguirán nos próximos meses e a previsión coa que traballa a día de hoxe o partido é pechar os candidatos das cidades ao redor dun ano antes das municipais de 2019.

"A designación nas sete cidades faina o comité electoral de Galicia e creo que hai que buscar o momento idóneo, que pode ser un ano antes das eleccións. A intención inicial é dar un ano aos candidatos para que poidan ser coñecidos e avaliados", explicou o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en declaracións a Europa Press.

Entre tanto, o partido "ponse en forma", en palabras do seu secretario xeral. Os datos evidencian que a maquinaria do PP galego non deixou de funcionar desde que Alberto Núñez Feijóo logrou a súa terceira maioría absoluta o 25-S. Desde entón, os populares galegos suman case unha vintena de congresos, a maioría desde xaneiro deste ano.

Á cabeza vai Pontevedra, con oito conclaves (Vigo, Gondomar, Nigrán, Pontecesures, O Grove, O Porriño, Caldas de Reis e Portas). O 14 de maio celebrarase o de Vilagarcía de Arousa e, no segundo semestre do ano, a dirección provincial prevé outra quenda de congresos locais.

As direccións locais do PP renovadas pola vía do congreso en Ourense son seis desde o 25-S --A Bola, Maceda, A Peroxa, Manzaneda, Arnoia e Trives--. O presidente provincial, Manuel Baltar, afirmou, tras o último comité de dirección, que o obxectivo é definir este ano "a gran maioría dos nomes" que na primavera de 2019 encabezarán as listas aos comicios locais nos 92 municipios.

Na Coruña, celebráronse catro congresos no arranque de 2017 (Porto do Son, Carral, Negreira e Mugardos). Xa convocados están o da Coruña, Betanzos, Fene, Cabanas e Oroso, e haberá máis. A dirección que encabeza Diego Calvo incide no incremento de actos, cunha media de máis dun cada tres días, entre comarcais, xuntas directivas, xornadas de formación, mitins e encontros con afiliados, entre outros.

En xaneiro celebrouse na provincia de Lugo o congreso do PP de Cervantes e está previsto convocar proximamente conclaves en varias agrupacións locais, entre eles, o da propia capital lucense, aínda que aínda non se fixou a data.

"LÍDER, EQUIPO E PROXECTO"

A celebración das eleccións galegas en setembro adiantou o calendario do PPdeG en relación ao paso que seguen os populares no ámbito estatal. E é que, mentres no resto de España están inmersos nos conclaves autonómicos e provinciais, o PPdeG pechou ese ciclo cando Feijóo anunciou que volvía presentarse e revalidou o seu liderado en maio do pasado ano.

"Nós levamos meses inmersos na renovación local", subliñou Miguel Tellado, quen, en todo caso, defende un calendario "ordenado" no que "non se trata de renovar por renovar", senón de facelo en función "de prazos e necesidades". Como exemplo, sinalou que nin en Pontevedra nin en Ferrol toca aínda renovar ás cúpulas.

"Sen présa pero sen pausa", o dirixente popular considera que este ano é clave para a "posta a punto" do partido para as municipais. Por iso, esgrime a lema de "líder, equipo e proxecto", e explica que "dos congresos locais teñen que saír os líderes e os equipos" que, máis tarde, traballarán para pechar o proxecto do PP en cada localidade.

E é que a "filosofía" popular é articular --defende-- un partido "unido" e "en movemento" que permita presentarse ante os cidadáns como "alternativa" en 2019, reeditando o éxito das últimas autonómicas. Así, aínda que Tellado recoñece que é "moi pronto" para fixar obxectivos concretos, tamén subliña que o PPdeG "non renuncia a nada".

As cidades (agora mesmo o PP só goberna en Ourense) están no punto de mira, pero tamén municipios intermedios das contornas urbanas. Todos os votos contan para un segundo reto: o de recuperar as deputacións, posto que, tras as municipais de maio de 2015, o PP só conserva o bastión de Ourense.

"SAÍR Á RÚA"

Á marxe da renovación de equipos, para conseguir os obxectivos electorais, os populares planean actividades a distintos niveis. Por exemplo, nun ámbito máis interno apostan pola formación de portavoces e, en xeral, dos equipos, en áreas como a de comunicación e redes sociais.

"Pero sobre todo o que estamos a pedir nas provincias e nos concellos máis significativos, así como no ámbito autonómico, é que o partido salga á rúa", esgrimiu, antes de avanzar que, despois de Semana Santa, multiplicaranse os actos de proximidade e encontros con afiliados, simpatizantes e colectivos.

Co exemplo das autonómicas e do banco azul co que Feijóo percorreu Galicia en varios encontros de "ti a ti" cos cidadáns e sen presenza mediática, os populares pretenden que o seu xefe de filas poida retomar os actos de proximidade cos cidadáns.

"Así como pase Semana Santa e a axenda do presidente o permita, sairemos á rúa", sinalou Tellado, quen avanza que "o banco será substituído por unha iconografía distinta".

As 'QUINIELAS' DAS CIDADES

Aínda que nin Tellado nin as voces 'oficiais' do PPdeG queren aínda falar de nomes, as quinielas das urbes xa están sobre a mesa. No partido crese que o actual alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, tentará revalidar a praza, e que Agustín Hernández e Elena Muñoz, asentados como portavoces da oposición en Santiago e Vigo, respectivamente, tamén volverán presentarse.

Ás portas está o congreso local da Coruña, convocado para o 21 de abril, ao que se presentaron a conselleira Beatriz Mato, e o exdiputado Javier Escribano. Salvo sorpresa, os populares dan por feito que a titular de Medio Ambiente será a elixida e que pelexará por arrebatar o bastón de mando a Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica.

Outro conselleiro que segue no punto de mira para un posible regreso á area do ámbito local é o de Política Social, José Manuel Rey Varela, quen xa foi elixido alcalde de Ferrol durante un mandato; mentres que en Lugo (cuxo congreso será convocado de forma inminente) apúntase como próximo presidente local ao subdelegado do Goberno, José Ramón Carballo.

En Pontevedra dáse por feito que Jacobo Moreira non repetirá como candidato e especúlase co nome da deputada Lupe Murillo, pero non hai nada pechado. A última palabra teraa o presidente provincial do PP e vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.

A saída de conselleiros para pugnar por alcaldías obrigaría a Núñez Feijóo a acometer unha remodelación do seu Goberno, se non opta por facelo antes. Con todo, polo momento non quere ouvir falar desta cuestión. De feito, recentemente defendeu a compatibilidade de que Mato fose conselleira e presidenta local, e asegurou que aínda non toca falar de cambios no Executivo.