O exlehendakari Patxi López rexeitou este domingo iniciar "unha guerra de avais" na campaña de primarias para liderar o Partido Socialista. En concreto, o aspirante vasco realizou estas declaracións na localidade pontevedresa de Vilargarcía de Arousa, onde se reuniu coa militancia para contarlle o seu proxecto e escoitar as súas peticións.

Patxi López | Fonte: Europa Press

"Non creo que isto sexa unha guerra de avais: non é o mesmo avalar que votar", defendeu ante os medios o exlehendakari, quen explicou que o obxectivo da campaña de primarias é "convencer" aos militantes de "cal é a mellor opción para o futuro do PSOE". Por iso, asegurou que el recollerá os avais necesarios para continuar nas primarias para facerse coa Secretaría Xeral do partido. E é que o que busca, remarcou, non é participar en "unha especie de carreira" contra Pedro Sánchez e Susana Díaz, senón conseguir os avais que lle permitan ser candidato e seguir coa campaña.

Nesta liña, opinou que non se trata de facer mitins nos que un "concentra" á xente, senón de ir ás casas do pobo e ás sedes do PSOE para "establecer conversacións abertas" coa militancia. "Teñen dereito a ser escoitados", reivindicou Patxi López, quen fixo fincapé en que non se trata só de decidir quen será o próximo secretario xeral do partido, se non decidir como será o PSOE.

Preguntado por se sente cómodo en territorio galego, asegurou que está "francamente cómodo alí onde haxa militantes socialistas". "En todas partes", manifestou o exlehendakari, quen deixou claro que a militancia do PSOE "non quere un partido roto" nin "un choque de trens" entre candidatos. Por iso, apostou por unhas primarias que "unan" e que non "dividan".

Tras subliñar a necesidade de "escoitar" á militancia, e preguntado directamente por se cre que Sánchez e Díaz o fan, sinalou que eles "fan mitins e falan", mentres que el fala pero, "sobre todo", escoita.

O proxecto que el propugna é unha "esquerda razoable e crible" que sexa "capaz de transmitir seguridade á cidadanía" e de "transformar as institucións". Deste xeito, aposta por un PSOE "unido, forte e con capacidade de definir un proxecto que atraia á maioría progresista".

PSOE, "PROBLEMA DE DIVISIÓN"

E é que, na súa opinión, o Partido Socialista ten "un problema de división e definición". Para a primeira, defendeu, só hai unha receita, que é "a unidade e ser capaces de integrar". Por iso, cre que "máis importante que o que pase o día das primarias é ver que se fai ao día seguinte". "Trátase de ver como integramos as diferentes sensibilidades ao redor dunha dirección compartida e a un proxecto colectivo", destacou.

Pola súa banda, o problema de definición cúrase, ao seu xuízo, cun proxecto "claro de esquerdas e sen complexos", cuxo obxectivo "non sexa pactar con Podemos, senón gañar ao Partido Popular". Así as cousas, Patxi López rexeita "ir ao centro" e "buscar alianzas con outras esquerdas".

"VALENTÍA" DE PATXI LÓPEZ

Antes da súa intervención ante os militantes na sede do PSOE de Vilagarcía, o alcalde da localidade, o socialista Alberto Varela, destacou a "valentía" do exlehendakari e defendeu, do mesmo xeito que este último, que as primarias "non poden servir como ferramenta de confrontación". "Todos somos compañeiros e militantes socialistas", proclamou.

Ao encontro, no que había preto de 50 persoas, acudiron o exdiputado Modesto Pose e o deputado Guillermo Meijón.