O exlehendakari Patxi López asegurou este domingo, día no que se celebra en Euskadi o Aberri Eguna --Día da Patria--, a necesidade de "sementar memoria, xustiza e relato verídico" sobre o ocorrido no País Vasco desde o nacemento da banda terrorista ETA, que este mes entregou as armas.

Patxi López | Fonte: Europa Press

"Levamos vivindo esta nova etapa desde fai máis de cinco anos: a etapa da liberdade", subliñou ante os medios o exlehendakari, quen este domingo se reuniu coa militancia socialista de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para explicarlle o seu proxecto para a Secretaría Xeral do PSOE e escoitar as súas peticións.

"O que fai falta en Euskadi xa é sementar memoria, xustiza e relato verídico do que nos pasou", defendeu o político vasco, quen sostén que isto non se trata dun "capricho dos políticos", se non de crear "un muro" que "impida" que, en España, "alguén colla unha pistola, mate a quen pensa diferente e unha parte convértao nunha especie de heroe".

Preguntado directamente sobre o Aberri Eguna, indicou que os seus compañeiros socialistas, do mesmo xeito que el, non celebran esta data porque ten, opinou, "un marcado carácter nacionalista". Por iso, chanceou con que non o botarán de menos hoxe: "Non, desde logo que non".

E é que os socialistas, explicou, celebran o día do Estatuto de Guernica, que ten lugar o 25 de outubro. "O gran acordo entre distintos, que constituíu a Euskadi como unha comunidade política e que define o noso autogoberno e convivencia. O que ten valor político son os pactos entre diferentes, e o noso foi o Estatuto de Guernica", resolveu.

Preguntado polas declaracións da secretaria xeral do PP vasco, Amaya Fernández, quen dixo que o Aberri Eguna é "unha antigualla" que só xera "desafección ou indiferenza" entre os vascos, Patxi López descartou "xogar a esas descualificacións". "Hai quen o celebra. Que o celebre, non pasa nada", limitouse a dicir.

"Eu celebro ese acordo entre distintos, e ogallá sigamos construíndo Euskadi desta maneira. De feito, o que existe hoxe no País Vasco son institucións gobernadas por coalicións de diferentes partidos que están a dar unha enorme estabilidade institucional e tranquilidade política", finalizou.