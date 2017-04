O reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, reclamou que se suprima o límite da taxa de reposición para a convocatoria de prazas na Universidade e pediu que se autoricen prazas en función da capacidade económica de cada institución. "Nós imos convocar o cento por cento de reposición porque somos unha universidade saneada", defendeu en relación aos próximos anos.

Salustiano Mato | Fonte: Europa Press

"Nós estamos a loitar porque se suprima a taxa de reposición e o que debería facer o Ministerio de Facenda no mundo universitario é suprimir a taxa de reposición e autorizar as prazas en función da capacidade económica que ten cada universidade, que é o xusto, porque así creariamos máis emprego e consolidariamos a máis investigadores", aseverou nunha entrevista en Radio Galega.

A continuación, Mato reivindicou que a institución olívica está "saneada" e concluíu que ten "músculo económico e necesidades para ir a máis": "Non nos chega a taxa de reposición".

O reitor da Universidade de Vigo tamén defende a pervivencia de duplicidades de títulos no sistema universitario galego. "Parece que está de moda pensar que títulos duplicados son ineficientes. Non. Non. Absolutamente non", remarcou.

E é que argumenta que hai carreiras nas que a demanda social xustifica a duplicidade e pon como exemplo enfermaría ou maxisterio. "Estes títulos non teñen problema porque se ocupan todas as prazas", sinalou.

En todo caso, defendeu o traballo de coordinación que se está facendo coa Consellería para orientar eses títulos "en darlles matices moi ligados á especialización".

De feito, entende que a revisión iniciada do mapa de titulacións debe responder a dous criterios: a especialización dos campus e a atención da oferta universitaria á demanda social.