Extinguido o incendio forestal que queimou unhas 56 hectáreas en Cervantes (Lugo)

O incendio forestal declarado na parroquia de Vilaspasantes do municipio lucense de Cervantes (Lugo) quedou extinguido na noite do domingo tras queimar unhas 56 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, ás 22,20 horas do domingo quedou extinguido este lume no que se rexistraron ata cinco focos diferentes de modo simultáneo.

As últimas estimacións apuntadas polo departamento de Medio Rural sitúan a superficie queimada en 56 hectáreas, das cales soamente tres foron de arborado e o resto de monte raso.

Na extinción deste incendio traballaron seis axentes, 16 brigadas, dez motobombas, unha pa e dous helicópteros.