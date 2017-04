Rescatan falecido a un mergullador en Ribadeo (Lugo)

O corpo dun mergullador falecido foi rescatado a última hora da tarde do domingo na zona do peirao de Rinlo no municipio lucense de Ribadeo.

Segundo informou o 112 Galicia, outros dous compañeiros que mergullaban co falecido resultaron ilesos e saíron da auga polos seus propios medios.

Os feitos sucederon sobre as 19,20 horas do domingo cando un particular indicou ao 112 Galicia que estaba no peirao de Rinlo, á beira do espigón, cando dous mergulladores lle pediron axuda.

Por iso, os feitos puxéronse en coñecemento de Salvamento Marítimo, que mobilizou unha embarcación e un helicóptero. Tamén se pasou aviso ao Servizo de Gardacostas de Galicia.

Por terra alertouse a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil e aos efectivos de Protección Civil de Ribadeo. Unha vez localizado, rescataron o corpo do mergullador ata as rocas, pero un golpe de mar volveuno a arrastrar á auga, ata que finalmente puido ser recuperado polo helicóptero de Salvamento para trasladalo ao porto.