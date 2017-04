Tres turismos chocan por alcance na A-52 en Mos (Pontevedra) por mor de retencións, pero non se rexistran feridos

Unha colisión entre tres coches rexistrada na noite pasada do domingo na autovía A-52 á altura da localidade pontevedresa de Mos por mor de retencións saldouse sen persoas feridas.

A particular que chamou ao 112 Galicia para alertar do accidente ocorrido sobre as 21,00 horas do domingo indicou que se tratou dun choque por alcance, posiblemente debido á retención de vehículos que nese momento producíase na confluencia entre a A-52 e a A-55, dirección Vigo.

Segundo informou o 112 Galicia, a pesar de que a alertante aseguraba que non había persoas feridas, si mostrou preocupación polo seu bebé, que tamén viaxaba nun dos vehículos implicados.

Por iso, por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 pasouse aviso a Urxencias Sanitarias Médicas e á Guardia Civil de Tráfico. Ademais, informouse os Bombeiros de Baixo Miño e aos efectivos do Servizo de Emerxencias da localidade, que se encargaron da limpeza dunha vertedura de aceite na calzada ocasionado por un dos vehículos.

Por outra banda, sobre as 22,00 horas do domingo o CAE 112 Galicia foi avisado doutra colisión múltiple na localidade coruñesa de Padrón, na que tampouco houbo persoas feridas.

Foi un particular quen alertou ao 112 Galicia dunha colisión entre tres vehículos na N-550, dirección Pontecesures. Neste caso solicitouse a colaboración dos axentes de Tráfico, Policía Local e a dos efectivos do GES e de Protección Civil de Padrón.