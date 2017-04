Os Bombeiros de Lugo sufocan un incendio que queimou madeira acumulada xunto a unha vivenda, pero non causou feridos

Os Bombeiros de Lugo sufocaron un incendio que afectou a unha chea de madeira acumulada nun alpendre xunto a unha vivenda, pero non houbo persoas feridas.

Segundo informou o Concello de Lugo, sobre as 4,20 horas deste luns a Sala do 092 recibiu o aviso dun incendio nun alpendre situado á altura do número 40 da parroquia de Rubiás.

Ao lugar, ademais dos Bombeiros de Lugo trasladouse unha patrulla da Policía Local que comprobou que ardía madeira acumulada nas proximidades dunha vivenda unifamiliar onde reside unha familia de etnia xitana, segundo indican as mesmas fontes municipais.

Os bombeiros, segundo concretan as mesmas fontes, encargáronse da extinción do incendio, tras o que se deu por finalizado o servizo sobre as 5,20 horas.