Un lucense que fai historia

“Vitoria en Italia, o meu primeiro Gran Premio, o home máis feliz do mundo”. “Un momento que non esquecerei nunca”. “Moitos anos de traballo, pero mereceu a pena”. Con tan só 16 anos, o lucense Jorge Prado xa fixo historia: a súa primeira vitoria nun gran premio do Campionato do Mundo absoluto de motocrós. E o rapaz lucense non puido contar as bágoas no chanzo máis alto do podio.

Jorge Prado, vitorioso no alto do podio en Trentino. | Fonte: @jorgeprado61

Na quinta proba do circuíto, tralo brillante segundo posto no Gran Premio de Arxentina e os problemas físicos sufridos en México, Jorge Prado subiu un chanzo máis na súa exitosa carreira e acadou o seu soño, a súa primeira vitoria cos grandes na rexión italiano do Trentino.

Tralo terceiro posto na clasificatoria do sábado, o piloto oficial de Red Bull-KTM acadou o segundo posto na primeira proba do domingo, por detrás do seu compañeiro de equipo o lituano Pauls Jonass. Na segunda proba, o lucense foi o máis rápido na saída (holeshot) e foi en cabeza toda a carreira. Cando apareceron os pilotos dobrados, adiantouno Jonass, pero Prado non ía desaproveitar a súa ocasión, e pasou de novo o lituano para impoñerse na meta. “Gañar aquí foi unha pasada”, recoñeceu Prado antes de subir ao podio.

Trala vitoria na quinta carreira do campionato, Jorge Prado sobe ata o sétimo posto da clasificación xeral con 117 puntos. Primeiro é o seu compañeiro en KTM Pauls Jonass, vencedor en Qatar e Arxentina, con 192. A vindeira semana, o piloto lucense disputará o gran premio de Europa na localidade holandesa de Valkenswaard.

Jorge Prado (Lugo, 5 de xaneiro do 2001) vive en Lommel, localidade belga á que a súa familia trasladouse hai xa cinco anos, trala súa fichaxe por KTM, para apostar pola prometedora carreira do seu fillo e que puidese adestrar cos mellores pilotos do mundo.