Citroën confirma a súa ofensiva todocamino coa presentación en Xangai do novo C5 Aircross

A marca automobilística francesa Citroën desvelará en primicia mundial durante o Salón do Automóbil de Xangai (China) o seu novo modelo todocamino C5 Aircross, como parte da ofensiva neste segmento que está a levar a cabo.

Citroën C-Aircross | Fonte: Europa Press

Citroën sinalou que a súa estratexia mundial no segmento dos todocaminos concrétase coa presentación en Xangai do novo C5 Aircross e tamén do C-Aircross Concept, que adianta o que será o futuro todocamino compacto da marca, o C3 Aircross.

A compañía do dobre chevron destacou que o C5 Aircross comercializarase no mercado chinés a partir do segundo semestre do ano actual, mentres que a finais do exercicio próximo fabricarase e venderá no mercado europeo.

Pola súa banda, o C-Aircross Concept anticipa o que derivará no próximo C3 Aircross, que chegará ao mercado europeo antes de que finalice o ano actual. A firma destacou que os dous novos modelos apoiarán ao C3-XR, que foi o segundo vehículo máis vendido por Dongfeng Citroën en China o ano pasado.

Doutra banda, a compañía francesa tamén aproveitará a súa participación no Salón de Xangai para desvelar en primicia mundial a nova berlina C5, que dispón dun novo deseño exterior, no que destaca a grella dianteira, así como dun gran espazo no habitáculo.