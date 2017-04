O músico Aaron Parks visita este domingo Ourense dentro do Ciclo 1906

O músico Aaron Parks ofrecerá esta semana unha ampla xira de concertos en España como parte do décimo aniversario do Ciclo 1906, que o levará por Xirona (martes 18), Valencia (mércores 19), Madrid (xoves 20), Bilbao (venres 21), Barcelona (sábado 22) e Ourense (domingo 23).

Formado nunha tripla licenciatura de matemáticas, informática e música, Aaron Parks recalou finalmente en Nova York para estudar na Manhattan School of Music. No seu último ano de estudos foi fichado, con só 18 anos, polo cinco veces premio Grammy Terence Blanchard, co que posteriormente saíu de xira e con quen gravou en cinco ocasións.

Cunha sólida reputación ás súas costas, a súa mocidade non foi obstáculo para que gravase ao seu nome con tan só 24 anos para o prestixioso selo Blue Note. ECM, outra discográfica de cabeceira, publicaba en 2013 o seu traballo 'Arborescence', un rexistro intimista influenciado por pianistas como Keith Jarre ou Paul Bley.

Coa súa última gravación, tamén para ECM, cumpre quince anos como líder das súas propias formacións, sempre intercaladas por colaboracións con músicos sobresalientes doutras xeracións, como Joshua Redman ou Kurt Rosenwinkel.

Na súa xira española dentro do Ciclo 1906 acompáñanlle dous músicos moi experimentados: Ben Street e Billy Hart. O concerto en Ourense será no Café Latino a partir das 22,30 horas.