O alcalde de Cervantes (Lugo), Benigno Gómez, mostrouse este luns convencido de que o incendio forestal rexistrado na parroquia de Vilaspasantes, con 56 hectáreas queimadas, foi "intencionado" porque se iniciou en "varios puntos".

O lume iniciouse na madrugada do domingo e ata pouco antes das 23,00 horas do mesmo día non foi extinguido. Gómez alertou de que "este ano hai unha seca que mete medo, como choveu e nevou pouco está a folla seca". "Temos todo seco, a terra non arde pero a materia orgánica arde máis que no verán", subliñou.

"Nesta época practicamente todos son intencionados, no verán pode arder unha cabicha. Son intencionados probablemente", insistiu o rexedor de Cervantes.

Neste sentido, Gómez fixo especial fincapé en que a "seca" resulta "preocupante". "Non lembro unha seca como esta. Outros anos aínda que tentasen plantar lume non ardía. É algo excesivo para a época en que estamos", concluíu.