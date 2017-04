Dúas novas detencións en Lugo pechan con 33 arrestos un operativo contra a venda de drogas a media escala en Galicia

Efectivos da Guardia Civil e da Policía Nacional detiveron a outros dous individuos en Lugo acusados de cometer un suposto delito contra a saúde pública. Esta actuación enmárcase dentro da 'Operación Xuntanza-Desexo' que investiga o tráfico de drogas a mediana escala en distintas provincias de Galicia.

Dous novos detidos en Lugo na Operación Xuntanza-Desexo | Fonte: Europa Press

Do mesmo xeito que ocorreu coa maior parte do resto dos arrestados na mesma operación, a estas dúas persoas, detidas a pasada semana en Lugo, acúsaselles tamén dos delitos de pertenza a organización criminal, extorsión e branqueo de capitais, segundo informou este luns o Instituto Armado.

As últimas detencións levaron a cabo na cidade de Lugo por efectivos do Equipo de Policía Xudicial da Guardia Civil de Lalín (Pontevedra) e do Grupo I de Drogas da Brigada de Policía Nacional da Comisaría de Lugo.

Ao mesmo tempo, efectuáronse senllos rexistros nos domicilios dos detidos de 46 anos e de 32 anos, onde se incautaron diversas cantidades de estupefacientes (cocaína e haxix), unha báscula de precisión e algo máis de 6.000 euros en efectivo.

Os detidos, xunto coa droga incautada e os efectos intervidos, foron postos a disposición do xulgado de Instrución de garda de Lugo que decretou en ingreso preventivo en prisión de J.L.C., segundo engaden as mesmas fontes.

Con estas detencións, a Guardia Civil e a Policía Nacional dan por concluída a denominada 'Operación Xuntanza-Desexo', que investigaban conxuntamente, e consideran desarticulada "unha importante organización criminal que viña dedicando á venda e distribución de drogas a pequena e mediana escala na comunidade autónoma de Galicia", segundo destaca a Benemérita, fundamentalmente nas provincias de Pontevedra, A Coruña e Lugo.

INICIADA EN AGOSTO DE 2015

A operación, que se iniciou o mes de agosto do ano 2015, desenvolveuse en distintas fases e localidades co balance de 33 persoas detidas en Noia, Lugo, A Estrada e Lalín. Ademais, algunha delas foi arrestada en Madrid.

Así mesmo, leváronse a cabo 18 rexistros domiciliarios nos que se incautou unha importante cantidade de estupefacientes. En concreto, inclúense case 600 gramos de cocaína, 538 gramos de haxix, 36 gramos de marihuana, 28 gramos de ketamina e 228 grsamos de sustancia de corte.

Ademais da droga, interveuse unha prensa hidráulica, varios ferros para a manipulación da cocaína, unha importante cantidade de sustancias químicas para a súa manipulación e seis básculas de precisión.

Entre os efectos intervidos figuran tamén cinco vehículos de alta gama, cinco ordenadores portátiles, 13.120 euros en efectivo, 18 teléfonos móbiles e abundante documentación con información de interese sobre o delito que se lles imputa de branqueo de capitais, cuxo montante supera os 235.000 euros.

As dilixencias instruídas conxuntamente pola Guardia Civil e a Policía Nacional foron entregadas, segundo apuntan as mesmas fontes, nos xulgados de Instrución número 1 de Lalín (Pontevedra) e número 1 de Lugo, que decretaron o ingreso preventivo en prisión de 10 detidos.