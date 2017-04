As vítimas de Angrois piden investigar a tres persoas máis e que declaren cinco membros de Renfe e 17 de Adif

A plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois en xullo de 2013 pide que tres persoas máis sexan investigadas pola súa relación co sinistro. De ser así, sumaríanse ao maquinista, Francisco Garzón Amo, e a Andrés Cortabitarte, director de seguridade na circulación de Adif desde setembro de 2006 a decembro de 2013, aos que o xuíz atribúe os 80 homicidios e as 144 lesións por imprudencia profesional grave, ao primeiro por conducir despistado por unha chamada telefónica do interventor e ao segundo pola ausencia dunha análise de riscos integral na infraestrutura.

Afectados do accidente de Angrois nos xulgados de Santiago | Fonte: Europa Press

En concreto, as vítimas queren que se interrogue como investigados a Manuel Besteiro Galindo, tamén director de seguridade na circulación de Adif; a Fernando Rebón Sartal, xerente da área de seguridade na circulación noroeste de Adif; e a José Antonio García Díez, xefe de inspección da xerencia de área de seguridade na circulación noroeste de Adif.

"Consideramos que estas persoas que tiñan eses cargos na data de posta en marcha da liña teñen responsabilidade directa nos feitos investigados e polo tanto deben declarar en calidade de investigados", afirman nun escrito, co que solicitan ao instrutor novas dilixencias, como así lles requiriu ás partes nunha providencia do pasado 6 de abril.

A asociación, á que representa o avogado Manuel Alonso Ferrezuelo, demanda ademais que o titular do xulgado número 3 de Santiago cite a declarar a cinco responsables de Renfe que participaron na reunión na que se tratou o aviso do xefe de maquinistas sobre o perigo da curva da Grandeira, pouco despois da inauguración da liña de alta velocidade que conecta Ourense coa capital galega.

Reclama, igualmente, outra testifical consistente en que declaren 17 membros de Adif que estiveron presentes noutra reunión que abordou a necesidade de evitar os saltos de velocidade neste traxecto. Pouco antes da súa entrada en Compostela, o tren debía reducir a súa velocidade duns 200 a 80 quilómetros por hora, sen a existencia do sistema de control continuo de velocidades (ERTMS) na vía nin o funcionamento do incorporado ao convoi.

AXENCIA FERROVIARIA EUROPEA

A maiores, o avogado da afectados demanda, a modo de documental, que se teñan por achegados os correos electrónicos cruzados entre a plataforma e a Axencia Ferroviaria Europea, nos que o xefe da unidade de seguridade deste organismo, Christopher Carr, establece a obrigatoriedade dunha avaliación integral do risco antes de pór en servizo unha nova liña ferroviaria.

De feito, a súa segunda petición é, precisamente, que Carr sexa citado para declarar "para que corrobore o contido dos correos, e no seu caso amplíe dita información". Unha comunicación que, como lembra o letrado, realizou "falando en nome da Axencia e con copia a todos os directores de seccións", así como ao director executivo do ente, Josef Doppelbauer.

RENFE

No tocante a Renfe, a testifical pretende que declaren no xulgado Rafael Sardón Tejedor, Francisco Cota, José Luís Vilariño, Nicolás Izquierdo Navidad e Eugenio Guijarro.

A plataforma apóiase na declaración do xefe de maquinistas Ramón Iglesias Mazaira, quen "avisou xa inaugurada a liña das incidencias que presentaba o tramo da curva da Grandeira e o consecuente perigo derivado desta".

Coa comunicación destas incidencias aos seus superiores levou a cabo unha reunión de seguimento o 28 de decembro de 2011, "na que estiveron presentes os citados e aos que se lles chama para aclarar que medidas tomáronse", apunta.

ADIF

No relativo aos 17 nomes de Adif, "todas e cada unha destas persoas participan e así consta nunha reunión da cal se levantou acta", destaca o avogado.

Na devandita reunión, segundo explica, tratouse principalmente a coordinación do cadro de velocidades máximas, e a acta recolle que "a dirección de vía remitirá nesta semana un novo proxecto" e "estudaranse o tres tipos (...) para tratar de dar homoxeneidade (...) e evitar saltos de velocidade".

A asociación pretende "aclarar por que era importante evitar ou homoxeneizar eses saltos de velocidade, e se finalmente tomaron medidas para evitalos".

Así mesmo, busca coñecer, como preguntou no seu día a Audiencia Provincial da Coruña, "se é certo que existía un consenso técnico entre os expertos sobre a necesidade de protección das transicións significativas de velocidade mediante sistemas de control continuo ou puntual".

Estes membros de Renfe son José Estrada Guijarro, Luis Santos del Cura, Alejandra Pérez, Javier Portuondo Feller, Luís Llamas Martínez, José Manuel Galindo Escribano, José María Bachiller, Francisco Javier Negro, Julián Pereda Ruiz, David Vilamanzo Resusta, Ana María Blázquez García, Antonio Núñez Rivero, Rafael Díaz Herreda, Francisco Mínguez, Luis López, Félix Paniagua e Andrés Álvarez.